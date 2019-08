BOUTET, Adrienne



À l'hôpital Laval, le 22 juillet 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Adrienne Boutet, fille de feu madame Bernadette Alain et de feu monsieur Ernest Boutet, ainsi que fille de feu madame Corine Labbé et de feu monsieur Alfred Fiset. Elle était l'épouse de feu René Tremblay. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 8h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Tremblay (Julie Foley), Sylvain Tremblay (Elke Schuhmacher), ses petits-enfants: Félix, Emily, Alexandre et Vincent, ses frères et sœurs: Clarisse, Marcel (feu Rachelle Gariépy), feu André, Toussaint (Doris Cook), feu Gérard (Rolande Castonguay), Louisa (Yves Côté), Georgie (Jacques Gosselin), feu Irénée, Lyse Fiset (feu Guy Tardif), Carole Fiset (Jean-Guy Jolin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: feu Madeleine (feu Henri Robitaille), feu Fernande (feu Léo Bédard), feu Jacqueline (feu Simon Vézina), feu Arthur (feu Liliane Rose), Marcelle (feu Daniel Légaré) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur le personnel des départements de pneumologie et des soins palliatifs de l'hôpital Laval, pour leur empathie, leur gentillesse et les bons soins prodigués qui ont adouci les derniers jours de sa vie. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par des messes à sa mémoire ou par un don à la fondation IUCPQ au fond pneumologie. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre- Bourgeois, Québec (QC) G1V OB8, par téléphone au 418 656-4999 ou https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq//IM/