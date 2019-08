Gros profit pour un ex-ministre

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous propo-sons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un profit de presque 100 000 $ pour Barrette

Photo Agence QMI, Simon Clark

L’ancien ministre libéral de la Santé et ex-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Gaétan Barrette, a eu la main heureuse sur le marché immobilier. Il a vendu, en juin, un condo dans l’arrondissement Rosemont-La Petite Patrie à Montréal pour 368 000 $. Il l’avait acheté neuf en décembre 2011 pour 272 000 $. C’est un profit de presque 100 000 $ pour le médecin.

Trois pros du hockey achètent près de Québec

Les joueurs de hockey professionnels Mark Barberio (Avalanche du Colorado), Marc-Antoine Pouliot (HC Bienne) et Pierre-Cédric Labrie (Lightning de Tampa Bay) viennent de faire l’acquisition d’une résidence en banlieue de Québec pour 466 000 $. « Vue à couper le souffle sur le fleuve ! Site exceptionnel ! Impression d’être en bateau sur les deux étages, fenestrations spectaculaires, superbe terrasse dominante avec vue 180 degrés. Quatre chambres, deux salles de bains, immense pièce séjour au rez-de-jardin, entrée extérieure indépendante », s’enthousiasme la courtière Patricia Deguara, de l’agence Remax.

Le fondateur d’Aldo vend du Aritzia

Aldo Bensadoun, fondateur et président exécutif du conseil du détaillant de chaussures Aldo, a vendu 139 200 actions d’Aritzia, une firme de mode féminine de Vancouver. Il vend les actions entre 18 $ et 18,14 $ l’unité, pour une valeur d’environ 2,4 millions $. Il détient encore une participation de quelque 6,5 millions $ dans l’entreprise dont il est administrateur. Le titre d’Aritzia a gagné 13 % depuis le début de 2019.

Le luxe se porte très bien au Québec

Le marché immobilier résidentiel de luxe se porte bien au Québec, selon la firme de courtage Royal LePage. De janvier à juin 2019, il s’est vendu 84 maisons de 2 M$ et plus au Québec, note la firme de courtage, soit deux de moins qu’à pareille date l’an dernier. Pendant la même période, 123 condos se sont vendus 1 M$ et plus, comparativement à 96 en 2018 (+28 %). La maison à vendre la plus chère actuellement au Québec pourrait être à vous pour 26,5 M$. Située à Westmount, elle est sur le marché depuis un an et toujours invendue. « La somptueuse propriété de 25 pièces très spacieuses offre aux futurs propriétaires sept chambres à coucher, dont la majorité possède une salle de bain attenante, pour un total de six salles de bain. La chambre des maîtres possède une vaste terrasse longue de 25 pieds ainsi qu’un sauna », selon la firme.