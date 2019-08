Il reconnait avoir menacé de son ex avec une machette

Un homme de Québec aux prises avec des problèmes de consommation a plaidé coupable, hier, d’avoir menacé de mort son ex-conjointe, à qui il a brandi une machette et dont il a menacé de « cacher » son corps et de le « domper » dans le fleuve Saint-Laurent.

Guillaume Bertrand-Bibeau, 30 ans, a fait vivre plusieurs épisodes qui ont fait craindre le pire à sa conjointe pendant les mois de mars, d’avril et de mai derniers.

Il a reconnu les faits qui lui était reprochés par le biais de quatre chefs d’accusation, soit ceux pour voies de fait et pour voies de fait armé, un autre pour menaces de mort envers sa conjointe et un dernier pour menaces de mort envers des policiers de Québec.

L’un des moments culminants est survenu en avril quand Bertrand-Bibeau et sa victime se sont disputés. À un certain point, l’accusé a frappé la femme au cou avec sa main. Peu après, alors qu’elle se trouvait dans la chambre à coucher, Bertrand-Bibeau a brandi une machette « comme s’il voulait [...] attaquer » sa partenaire de vie, a raconté Me Blouin. S’il n’est pas passé à l’acte, la simple menace de le faire constitue néanmoins des voies de fait armées.