La Voix Expérience: un spectacle immersif hors du commun

«Le spectacle commence dès qu’on arrive, explique Jean-François Blais au Journal. Si je peux donner un conseil aux gens, c’est d’arriver tôt. Ça va bouger autant dans la salle qu’à l’extérieur.» Première étape : on collera à chaque spectateur un numéro de candidat, comme s’il passait une préaudition.

Même les toiles de l’artiste peintre Cynthia Coulombe Bégin­ qu’on voyait dans l’émission, représentant les visages des coachs Marc Dupré, Lara Fabian, Alex Nevsky et Éric Lapointe, seront exposées à l’entrée du Capitole.

Dans la salle, à partir de 19 h 45, le public sera témoin de ce que Jean-François Blais appelle le «trafic d’intercom», c’est-à-dire tout ce qui se dit en coulisses, les minutes avant un spectacle. On entendra les régisseurs, le réalisateur qui coordonne les écrans géants, les éclairagistes. Des caméras diffuseront sur les écrans ce qui se trame en arrière-scène. «S’il y a des problèmes techniques, les gens vont les vivre, s’il y a un candidat qui n’est pas encore arrivé, on va le vivre en direct.»

L’expérience ne fait que commencer. Une fois assis dans la salle, les vrais candidats de La Voix s’amèneront pour faire répéter des chansons à la foule. «Chaque soir, on va élire LA voix de La Voix Expérience parmi le public», promet Jean-François Blais.

Le concept est ambitieux et très beau sur papier, mais la coordination de toutes ces étapes avec le public sera «un beau grand défi», estime-t-il.

Et ce n’est pas encore fini, puisqu’on arrive au cœur du spectacle. Jean-François Blais ne voulait pas copier les moments vus à la télé : la majorité des numéros sont originaux, bien qu’on fasse un clin d’œil aux grands moments de la dernière saison, avec les huit demi-finalistes et les invités Marc Dupré et Yama Laurent.