L’art du langage coquin

Parler pendant l’acte sexuel ? Un plaisir dont plusieurs jouissent. En effet, un grand nombre de personnes actives sexuellement utilisent non seulement le langage corporel pour se faire plaisir, mais utilisent également les mots pour stimuler leur appétit érotique. Le choix des mots, le moment pour les prononcer ainsi que les personnes avec qui le vivre ne se fait pas à la légère. Si les mots coquins peuvent provoquer une excitation sexuelle hors du commun lorsque chuchotés dans un contexte propice, ils peuvent tout aussi bien vous faire bondir hors du lit, en furie ! Le langage coquin est certes un art, mais un art à cultiver avec soin...

Anna (prénom et détails du vécu modifiés afin de préserver l’anonymat, à la demande de la lectrice), une femme de 28 ans exprime : « J’ai toujours trouvé que les mots avaient une puissance inestimable. J’aime écrire, depuis que je suis toute petite. Une chose, par contre, je n’aurais jamais pensé utiliser les mots pour me conduire au 7e ciel lors de relations sexuelles. C’est arrivé la première fois, alors que j’avais un peu consommé de l’alcool et que je me sentais divinement bien avec la fille avec qui je couchais. Nous ne nous fréquentions que depuis peu, mais c’était si naturel entre nous que j’avais l’impression de la connaître depuis toujours. Ce soir-là, quand nous avons fait l’amour dans son lit, je me suis permis de mettre en mots tout ce que je ressentais, tout ce que je désirais. Sa réaction m’indiquait que j’étais sur le bon chemin, j’ai donc poursuivi. Parfois juste des mots, parfois une histoire, une mise en scène. Je me sentais libre et complètement abandonnée dans le plaisir. Ce genre de chose ne se vit certainement pas très souvent et je le chéris encore. »