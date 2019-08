Les Blue Jackets devront se retrousser les manches

Sergei Bobrovsky, Artemi Panarin et Matt Duchene ayant quitté Columbus, les Blue Jackets auront fort à faire pour participer aux prochaines séries éliminatoires.

«On ne peut pas dire que ces départs nous ont pris par surprise, a commenté le défenseur québécois David Savard, lors d’une entrevue publiée sur le site web de la Ligue nationale de hockey. On savait qu'il y avait de grosses chances qu'ils partent. Les Blue Jackets ont fait ce qu'ils pouvaient afin de les garder. Mais c'était dans leur droit d'aller voir ailleurs.»

Bobrovsky poursuivra donc sa carrière avec les Panthers de la Floride, Panarin se retrouve avec les Rangers de New York tandis que Duchene s’est entendu avec les Predators de Nashville.

«C'est plate pour l'organisation, mais c'est aux jeunes de prendre la place», a poursuivi Savard, qui est âgé de 28 ans.

Le défenseur fait ainsi confiance à la relève, qui inclut notamment l’attaquant Pierre-Luc Dubois. Celui-ci a récolté 61 points en 82 matchs la saison dernière.

«L'organisation a dans ses rangs plusieurs jeunes qui font bien depuis quelques années, a noté Savard, dans cette même entrevue. Ce sera à eux de passer au palier supérieur. Des gars comme Pierre-Luc Dubois, Oliver Bjorkstrand et Boone Jenner ainsi que d'autres comme Alexandre Texier se verront offrir la chance de jouer plus souvent et ce sera à eux d'en profiter.»

Difficile de remplacer Bobrovsky

Le départ de Bobrovsky, devant le filet, risque de faire très mal au club de Columbus. Récipiendaire du trophée Vézina en 2013 et en 2017, le Russe a conservé une moyenne de buts alloués de 2,41 et un taux d’efficacité de ,921 en sept saisons avec les Blue Jackets.

Joonas Korpisalo et Elvis Merzlikins sont les deux gardiens présentement sous contrat à Columbus.