Les chiffres de l’été

Nos voisins sont les plus dépensiers en vacances, par rapport aux touristes canadiens, qui déboursent en moyenne 110 $ lors d’une nuitée. Les touristes étrangers, eux, se contentent de 99 $ et les touristes québécois de 72 $.

Ces chiffres incluent les dépenses en hébergement, en transport, en aliments et boissons, en loisir, en cadeaux, vêtements et souvenirs, a précisé Statistique Canada.

Les visiteurs de l’international sont ceux qui séjournent le plus longtemps dans la province, soit 12,1 jours en moyenne contre 4,2 pour les Américains, et 3,1 pour les Canadiens. Les Québécois partent en moyenne 2,5 jours en escapade dans leur province.

Les touristes comptabilisés sont ceux « qui ont fait un voyage d’une nuit ou plus, mais d’une durée de moins d’un an, à l’extérieur de leur ville, et qui ont utilisé de l’hébergement commercial ou privé », ainsi que les excursionnistes qui ont quitté leur ville pour une journée et ont parcouru au moins 40 km.