Les conservateurs adoptent l’application mobile de Trump

La plateforme ayant servi de base à la CPC App des conservateurs, uCampaign, est conçue comme un jeu afin de fidéliser ses utilisateurs et les faire participer activement à la collecte de leurs données personnelles et celles de leurs contacts.

« Nous l’avons conçue accrocheuse (sticky) en faisant de la ludification (gamification), en offrant des points, des badges, des quiz, la reconnaissance pour les meilleurs pointages et des prix dans le monde réel (des collants de pare-chocs et des t-shirts partisans) », expliquait en 2016 Thomas Peters, le PDG et fondateur de la compagnie à l’origine de uCampaign, Political Social Media LLC.