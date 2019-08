Lettres de cuba: la douce revanche des boxeurs cubains

Les boxeurs cubains font la fierté de leur pays depuis fort longtemps. Ils sont nombreux à avoir remporté des médailles lors de tournois ou de Jeux olympiques. Et je me suis demandé quelle était la recette d’une telle récolte fructueuse.

Je ne suis pas un spécialiste de la boxe et le seul vrai boxeur que j’ai approché de près et avec qui j’ai fraternisé, c’est « Reggie » Régis Chartrand, qui tenait son école de boxe rue de la Visitation, en plein Centre-Sud de Montréal.

Et pour s’en rendre compte, il faut visiter le gymnase Rafael Trejo (du nom d’un jeune révolutionnaire abattu par la police en 1936), rue Cuba #85, dans la Vieille Havane, près du port et loin des circuits touristiques.

C’est ici, dans cette modeste enceinte, que se sont entraînés à la dure les plus grands boxeurs cubains, plusieurs fois champions du monde, dont Teofilo Stevenson, Namibia Flores, Guillermo Rigondeaux et Félix Sabon. L’endroit ne paie pas de mine, rien qui brille, sauf une certaine fierté dans les yeux des boxeurs et de leurs entraîneurs. Rien à voir avec nos gymnases aseptisés. Ici, on est presque à l’air libre sous l’humble toit en zinc. Et la sueur se voit, se sent presque.