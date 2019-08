Nouvel Album de The Franklin Electric : confessions d’un pisse-vinaigre

Joël Martel

Le chantre du web local défie les pronostics ! Alors qu’il multiplie les parutions depuis le début de l’année, l’auteur-compositeur-interprète électro rock évite les bides et propose même, avec cet album, sa meilleure œuvre à ce jour. Sans nécessairement parler de maturité (Martel est toujours aussi nihiliste et adulescent), on sent que c’est un LP plus travaillé que bon nombre d’offrandes de son imposante discographie et ça s’entend. Parions un 2 $ que la pièce La chienne, notamment, risque de se trouver sur bon nombre de palmarès de fin d’année de radios universitaires.