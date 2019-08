Plus festif que jamais

Anniversaires

Photo courtoisie

Kylie Jenner (photo) personnalité américaine des médias, modèle, fondateur et propriétaire de la société de cosmétiques Kylie Cosmetics, 22 ans... Josey Arsenault, coanimatrice de l’émission Doc Mailloux et Josey, au FM 93... Mathieu Roy, hockeyeur de qui a passé la dernière saison avec l’équipe de Rouen en France, 36 ans... Antonio Banderas, acteur espagnol, 59 ans... Florent Vollant, chanteur innu­­­, 60 ans... Guy Richer, animateur et comédien québécois, 65 ans... Rémy Girard, comédien et acteur québécois (Les Invasions barbares) 69 ans... Louise Forestier, chanteuse actrice et comédienne, 76 ans.