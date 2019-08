Quand Justin inspire le Bloc

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, compte s’inspirer d’un certain Justin Trudeau pour redonner vie à son parti aux prochaines élections fédérales d’octobre.

Le Justin Trudeau de la campagne de 2015, plus précisément. Celui qui a réalisé l’improbable en prenant le pouvoir après être parti de la 3e place. Un exploit unique dans l’histoire canadienne, réalisé en bonne partie grâce à une campagne essentiellement positive.

« Peut-être que dans les dernières années, le Bloc a perdu cette capacité de susciter l’enthousiasme et une pensée plus positive », croit M. Blanchet, que Le Journal a rencontré dans un pub de Gatineau, jeudi.

« J’ai l’impression que depuis 1995, on a continué à dénoncer le Canada et on a arrêté de proposer ce que pourrait être le Québec. »