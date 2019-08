Vladimir Guerrero fils procure la victoire aux Blue Jays

C’est un triple de Vladimir Guerrero fils qui a permis aux Blue Jays de Toronto de vaincre les Yankees de New York 5 à 4, samedi après-midi, dans la Ville Reine.

La frappe de la jeune sensation de 20 ans est survenue au septième engagement, alors que son équipe tirait de l’arrière par un point. Le triple de Guerrero fils, son premier en carrière, a permis à Bo Bichette et Cavan Biggio de fouler la plaque.

Dans les manches suivantes, les releveurs Jason Adam (1-0) et Derek Law se sont assuré que les Yankees ne reviennent pas dans la rencontre. Le premier a obtenu la victoire en retirant notamment deux frappeurs sur des prises en une manche et un tiers de boulot. Le second a retiré deux frappeurs en deux manches sur la butte. Il a donc enregistré son troisième sauvetage de la présente campagne.

Les autres points des vainqueurs ont été produits par un coup de circuit de Teoscar Hernandez en quatrième manche. Le voltigeur de 26 ans a ainsi poursuivi sur son élan, lui qui avait expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à deux reprises vendredi dans un gain de 8 à 2 des Jays.

Du côté des Yankees, Gary Sanchez et Gio Urshela ont frappé des longues balles, tandis que l’artilleur Adam Ottavino (5-4) a encaissé le revers. Les Bombardiers du Bronx tenteront de niveler cette série de quatre parties, qui se conclura dimanche.

Avant la rencontre, les Blue Jays ont inscrit le nom du voltigeur Lourdes Gurriel fils sur la liste des blessés pour une période de 10 jours, et ce, en raison d’une blessure à la cuisse gauche.