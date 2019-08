C’est Noël tous les jeudis pour les commerçants d’ici

« Chaque jeudi soir, il y a une vingtaine d’autobus scolaires qui se présentent au magasin ou dans le village. Ils vont à la banque, dans les commerces locaux et viennent faire leur épicerie ici. C’est comme Noël tous les jeudis durant l’été », raconte Jonathan Grieco, directeur du Super Marché Primeau et fils de Saint-Rémi, en Montérégie.

À Saint-Rémi, on sent l’effervescence de leur passage. Au IGA, M. Grieco écoule pas moins de 500 paquets de gros muffins en une journée.

Sa rangée de produits latinos est prise d’assaut. On s’arrache aussi le Coca-Cola, la Corona et le poulet sous toutes ses formes.

« Ce sont des gens qui travaillent fort physiquement, donc ils ont besoin de conseils et de produits. Ils peuvent avoir des foulures, des entorses ou des piqûres d’insectes. Ils ont aussi parfois des coups de soleil même s’ils ont la peau plus foncée », souligne-t-il.

Selon lui, à Sainte-Clotilde, à Saint-Rémi ou encore à Saint-Patrice-de-Sherrington, on parle de plus en plus en espagnol. Par exemple, à Sainte-Clotilde, les Serres Lefort reçoivent plus de 180 travailleurs par année, mentionne M. Viau. Un nombre important sachant que la population de la municipalité est de 2250 habitants.