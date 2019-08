Coupe du monde de vélo de montagne : Performance mémorable pour Léandre Bouchard

Léandre Bouchard a vu ses efforts être récompensés, dimanche, alors qu’il a obtenu son meilleur résultat en carrière en terminant 14e à l’épreuve de cross-country de la Coupe du monde de vélo de montagne disputée à Lenzerheide, en Suisse.

«Je suis vraiment content! Ça faisait longtemps que j’attendais une performance du genre et c’est très motivant de l’obtenir», a affirmé d’entrée de jeu Bouchard qui a enregistré un temps de 1 h 21 min 15 s.

L’athlète d’Alma a profité d’un départ sur la troisième ligne pour se maintenir dans le top 20 tout au long de la course et gravir les échelons dans les moments propices. «J’étais bien positionné pour commencer et j’ai pu suivre mon plan. C’était assez relax, alors j’ai économisé mes forces pour plus tard. Ensuite, j’ai attaqué toutes les montées et ça m’a permis de gagner plusieurs places pour conclure au 14e rang.»

C’est le Néerlandais Mathieu Van der Poel (1:17:50) qui a été sacré champion de cette Coupe du monde. Les Suisses Nino Schurter (+25 s) et Mathias Flueckiger (+1:13) l’ont suivi au fil d’arrivée.

Aussi de cette épreuve, le Québécois Raphaël Gagné (- 2 tours) a pris le 98e échelon.

Du côté féminin, Cindy Montambault s’est classée 29e en terminant à huit minutes de la gagnante, la Suédoise Jenny Rissveds (1:21:09). Cette dernière a devancé la Néerlandaise Anne Terpstra (+25 s) et la Française Pauline Ferrand-Prevot (+1:19).

Poursuivre sur la lancée

Après un début de saison marqué par des problèmes mécaniques et quelques ennuis de santé, Léandre Bouchard se dit plus en forme que jamais. «Je me sens bien dernièrement et ça paraît dans mes performances», a-t-il indiqué, tout en insistant sur l’importance de sa préparation mentale. «Je suis en bonne condition au niveau physique, mais aussi du côté mental. Récemment, j’ai fait beaucoup de travail avec mon préparateur Jacques Plouffe et ça rapporte. C’est vraiment satisfaisant pour moi.»

Bouchard et plusieurs autres Québécois se concentreront maintenant sur les Championnats du monde de vélo de montagne qui se tiendront au Mont-Saint-Anne, du 28 août au 1er septembre prochain. Le cycliste de 26 ans souhaite profiter de l’occasion pour poursuivre sur sa lancée et offrir un bon spectacle aux amateurs qui seront présents.