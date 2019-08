Coupe Rogers: horaire et résultats de dimanche à Toronto

C'est déjà jour de finale à la Coupe Rogers de Toronto.

Samedi, la jeune Canadienne de 19 ans Bianca Andreescu est parvenue à vaincre l'Américaine Sofia Kenin en deux manches pour atteindre la ronde ultime.

Cette victoire est la troisième en quatre affrontements en carrière pour Andreescu face à Kenin. À leur dernier duel, au premier tour du tournoi de Miami en mars, la Canadienne l’avait emporté en deux manches de 6-3.

Lors du match ultime, dimanche, Andreescu affrontera Serena Williams, qui a battu la Tchèque Marie Bouzkova dans l'autre demi-finale.

En double, les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova seront opposées à la Néerlandaise Demi Shuurs et sa partenaire allemande Anna-Lena Gronefeld.

Voici l'horaire du jour à la Coupe Rogers de Toronto

Court Central

Dès 13h30: Bianca Andreescu (Canada) c. Serena Williams [8] (États-Unis)

Dès 14h45: Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova (République tchèque) c. Demi Shuurs (Pays-Bas) et Anna-Lena Gronefeld (Allemagne)