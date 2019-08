Désaméricanisons-nous!

On a l’habitude d’applaudir à la mondialisation des communications puisqu’il nous est possible de suivre ce qui se passe partout sur la planète en temps réel. Il suffit d’un peu de curiosité pour se renseigner sur les tumultes du monde.

Mais ne nous leurrons pas. Cela n’a pas que des vertus. Car le village global est une illusion technologique, et trop souvent, les informations qui nous arrivent sont décontextualisées. Neuf fois sur dix, les éléments historiques et sociologiques nous manquent pour comprendre. Cela n’empêche pas ceux qui les reçoivent de s’indigner plus souvent qu’ils ne le devraient sur les médias sociaux.

Cela dit, à bien des égards, la mondialisation est d’abord une américanisation du monde. Et cela se fait aussi sentir sur notre manière de lire la vie politique et sociale. Nous vivons de plus en plus mentalement dans une actualité qui n’est pas la nôtre.