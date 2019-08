Douleur engendrée par les difficiles relations homme/femme

Nous sommes un groupe de quatre filles dans la trentaine, amies depuis le CÉGEP. Trois ont eu une vie amoureuse en dents de scie. Une seule d’entre elles a un enfant qu’elle élève seule. La quatrième, qui a deux enfants, est en couple et heureuse. Du moins, c’est ce qu’elle dit. On se voit sporadiquement vu les nombreuses activités de chacune, mais toutes nos rencontres donnent lieu à des discussions fort intéressantes sur divers sujets, dont bien évidemment l’avenir du couple, qui ne peut plus être vu de façon traditionnelle.

Lors de notre dernier lunch ensemble, la seule d’entre nous qui est en couple a lancé un pavé dans la mare de nos certitudes quand elle nous a dit au beau milieu du repas : « Hey les filles, pensez-vous que c’est toujours facile de vivre à deux, encore plus quand on a des enfants, et de s’endurer ? Des fois, on aurait le goût comme bien d’autres couples de s’envoyer c... et de tout sacrer là. Mais on le fait pas mon chum et moi parce qu’on s’aime profondément et qu’on veut réussir l’engagement qu’on a pris l’un envers l’autre. Arrêtez de toujours vous plaindre des gars et faites un effort pour comprendre leur point de vue comme je le fais avec mon chum. »

Ça a soulevé une discussion qui s’est poursuivie jusqu’après le départ de celle qui avait lancé cet épineux débat qui nous a mis en face du fait qu’on manquerait de persistance dans nos engagements amoureux. Certaines ont avancé qu’il faut absolument qu’elle soit dépendante affective pour penser comme ça. Que l’esprit de sacrifice pour s’endurer l’un l’autre dont faisaient preuve les parents d’autrefois ça ne devrait plus exister de nos jours. Qu’un gars et une fille, c’est pas fait pour vivre ensemble à long terme parce que ce sont les hommes qui manquent de sens de l’engagement.

Bien des questions me trottent dans la tête depuis cette soirée. Pensez-vous qu’elles ont raison de dire qu’il faut que la fille soit nécessairement dépendante affective pour vivre avec un gars dans la durée ? Que la plupart du temps ce sont les gars qui lâchent les premiers dans un couple ? Que l’esprit de sacrifice n’a aucune place dans une vie à deux ? Peut-être devrais-je cesser de m’illusionner sur la possibilité de vivre un jour dans un couple idéal ?

M.S-L.

D’entrée de jeu, il faut faire le deuil de l’idée même de l’existence du couple idéal puisque ça n’existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu’une vie de couple ne soit pas réalisable. Mais avec ses hauts et ses bas. D’ailleurs, ne dit-on pas en affaire que ce sont les échecs qui font grandir ? C’est pareil pour le couple, à la condition d’en guérir pour ne pas répéter les mêmes erreurs.

Je ne crois pas que votre amie heureuse en couple le soit par dépendance affective. Elle l’est probablement parce qu’elle et son conjoint ont les mêmes objectifs de vie à deux, que grâce à un dialogue constant ils gardent le contact, et que grâce à leur capacité de mettre chacun de l’eau dans leur vin, ils savent s’écouter pour se comprendre.