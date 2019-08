Extincteur et sourire: le geste d’un policier de Québec «de très mauvais goût», selon un expert

Le geste posé dimanche par un agent du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), dérange un expert.

Le tout est survenu en marge de la comparution de l’homme formellement accusé de tentative de meurtre contre son ancienne conjointe brulée vive.

Alors qu’on transportait Frej Haj-Messaoud, on pouvait voir un des policiers l’accompagnant tenir un extincteur dans ses bras, ce qui a semblé faire sourire un collègue escortant l’accusé.

«On ne connaît pas le contexte, mais ce que l’on voit soulève certainement des questions», avoue Jean-François Brochu, expert en affaires policières et retraité de la Sûreté du Québec.

«Si c’est [une mauvaise blague], ça va soulever des questions à la police de Québec», ajoute-t-il, précisant que des mesures disciplinaires comme un avis verbal, écrit ou des journées de suspension pourraient être prises envers les policiers.

Sans justifier ce qu’il a observé, Jean-François Brochu a malgré tout tenté d’expliquer la réaction des policiers : «je vois le partenaire qui rigole. Dans la police, des fois, on se fait une carapace et on essaie d’être insensible aux situations [...] Ça n’excuse pas d’avoir un tel comportement».

Selon l’expert, l’impact se fera surtout sentir sur l’organisation. Ce dernier a aussi qualifié le geste de «jambette» envers le SPVQ.

«Si c’est ce dont ça a l’air, c’est de très mauvais goût», conclut-il.

TVA Nouvelles a tenté sans succès de rejoindre le SPVQ pour obtenir des explications, dimanche.