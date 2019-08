La région de Québec rafle tout aux Championnats provinciaux

La région de Québec a balayé les honneurs des championnats provinciaux midget AAA de baseball disputés en fin de semaine.

Il s’agit d’une première qu’une région remporte les deux titres depuis l’instauration du nouveau format il y a quatre ans où les programmes sport-études sont devenus les responsables.

Dimanche au stade Canac, les Canonniers de Lévis ont remporté le titre de la Division 1 en vainquant en finale contre les Estacades de la Mauricie par la marque de 8-5. En demi-finale, Alexis Hurens a lancé un match complet n’accordant que deux coups sûrs aux porte-couleurs de la Rive-Sud de Montréal dans une victoire de 2-0.

« C’est gros pour le programme de sports-études des Canonniers, a affirmé le coentraîneur-chef Christian Chénard qui partage la tâche avec Dave Dufour. C’est une première de réussir le doublé et c’est un grand coup. On avait perdu en finale l’an dernier aussi à la maison. En Division 1 et 2, nos équipes avaient aussi gagné le championnat de la saison régulière. »

Dans la ronde préliminaire, les Canonniers avaient présenté une fiche de trois gains et deux revers pour terminer au troisième rang de leur section, mais ils avaient gardé leur as lanceur pour la demi-finale. « En raison des règlements concernant le nombre maximum de lancers, on avait gardé Alexis pour la demi-finale, a expliqué Chénard. La Rive-Sud était l’équipe à battre. Alexis était plus frais que le meilleur lanceur de la Rive-Sud. »

Le deuxième but Thomas Larochelle, des Canonniers, a été choisi joueur par excellence du championnat qui regroupe les meilleurs joueurs de 17 ans et moins. Gabriel Boucher, Thomas Chabot et Mathieu Hamelin ont été les piliers offensifs des Canonniers.

Gain aussi à Gatineau

En Division 2 à Gatineau, les Canonniers de Charlesbourg ont défait le Saguenay au pointage de 2-0. Xavier Boutin a été le lanceur gagnant pour la troupe de Maxime Martin-Gagnon.