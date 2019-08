Les shampoings secs

Vos cheveux deviennent gras au moindre coup de vent et vous devez malheureusement les laver tous les jours ? Vous vous réveillez chaque matin avec un look de fille qui a passé la nuit à flipper des burgers et à frire des croquettes ? Petit produit miracle ultra simple qui aide à espacer les lavages, le shampoing sec absorbe l’excédent de sébum produit par le cuir chevelu.

Photo courtoisie, Les Éditions de l'Homme

Shampoing sec Adios cheveux Belle Province !

Quantité 125 ml | Conservation illimitée

Ingrédients

125 ml de fécule d’arrow-root

Poudre de cacao crue pour la couleur (facultatif)

Préparation

Si désiré, mélanger la poudre de cacao à la fécule. Conserver la préparation dans un contenant hermétique.

Utilisation