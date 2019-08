Patrick Reed remporte le tournoi The Northern Trust

En remettant une dernière carte de 69 (-2), l’Américain Patrick Reed a remporté le tournoi The Northern Trust, premier tournoi éliminatoire de la Coupe FedEx, dimanche à Jersey City.

En vertu de cette septième victoire sur le circuit de la PGA, Reed a bondi du 50e au deuxième rang de la Coupe FedEx. Seul Brooks Koepka le devance. Il s’agissait toutefois d’un premier titre depuis son triomphe au Tournoi des Maîtres, en avril 2018.

Reed a devancé par un coup le Mexicain Abraham Ancer (69) avec un cumulatif de 268 (-16). L’Américain Harold Varner III (68) et l’Espagnol Jon Rahm (69) ont quant à eux terminé ex aequo au troisième rang avec un dossier de 270 (-14).

Corey Conners (69) a réussi le meilleur résultat canadien avec un rendement de 276 (-8). Il a terminé au 21e rang. Adam Hadwin (69), Roger Sloan (74) et Mackenzie Hughes (73) ont respectivement terminé aux 43e, 64e et 67e rangs avec des pointages de 280 (-4), 283 (-1) et 284 (N).

Le deuxième tournoi des éliminatoires sera le Championnat BMW, tenu la fin de semaine prochaine.

Une victoire et un record pour Mi Jung Hur

La Sud-Coréenne Mi Jung Hur a remporté l’Omnium écossais, à North Berwick, en plus d’établir une nouvelle marque pour le tournoi de la LPGA.

Hur a remis une carte de 66, cinq coups sous la normale, en quatrième ronde pour afficher un pointage cumulatif de 264 (-20), le plus bas de l’histoire du tournoi.

La joueuse, qui n’avait pas gagné sur le circuit de la LPGA depuis 2014, a été particulièrement efficace sur la deuxième portion du parcours, réussissant cinq oiselets au cours des neuf derniers trous.

La Sud-Coréenne Jeongeun Lee6 et la Thaïlandaise Moriya Jutanugarn ont fini à égalité au deuxième rang, quatre coups derrière la gagnante.

La seule Canadienne en lice, Alena Sharp, a fini en 43e place, à égalité avec une autre golfeuse. Elle a complété l’épreuve avec un pointage total de 282 (-2).