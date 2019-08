Pourquoi endurer ça?

On trouve ces temps-ci une surabondance de petits mâles toxiques qui ne savent pas gérer leurs déceptions amoureuses.

Vendredi soir, à Québec, une femme en flammes a été secourue en pleine rue par ses voisins. Elle aurait été aspergée d’essence et mise en feu devant ses enfants et sa mère. Son ex, un homme de 39 ans, a été arrêté hier à Drummondville.