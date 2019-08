Romane Denis ne fait qu’un avec Mamma Mia!

La comédienne que l’on peut voir dans La dérape et dans le rôle de Pâquerette Deschamps dans Les pays d’en haut rêvait de chanter, faire de la scène et jouer dans cette comédie musicale mettant en vedette les chansons d’ABBA.

Mamma Mia ! raconte l’histoire de Donna et de sa fille Sophie qui vivent sur une île grecque. Sur le point de se marier, Sophie souhaite que son père, qu’elle n’a jamais connu, assiste à la célébration. Elle fouille dans le journal intime de sa mère et elle identifie trois pères potentiels qu’elle décide d’inviter.

« J’ai grandi seule avec ma mère et c’est une histoire qui me parle beaucoup. La quête identitaire de Sophie et cette relation fusionnelle entre une mère et une fille, je la connais », a-t-elle laissé tomber.