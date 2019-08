Trempettes: les trouvailles santé

Arctic Gardens innove en lançant des trempettes surgelées. Elles sont offertes en pépites qu’il suffit de réchauffer quelques minutes au micro-ondes. On aime beaucoup l’aspect pratique et écologique puisqu’on ne réchauffe que la portion suffisante. Idéal aussi pour les visites à l’improviste ! Chaque portion de 30 g (2 c. à soupe) apporte 20 à 30 calories, 1 à 1,5 g de lipides et 50 à 100 mg de sodium. Une valeur nutritive avantageuse. Bien que des légumineuses soient présentes (pois chiches, haricots blancs), la portion suggérée n’apporte qu’un seul gramme de protéines. Les trempettes se déclinent en trois saveurs (style Sud-Ouest, épinards, poivrons rouges). À savourer chaude ou froide.

Au rayon du frais

Photo courtoisie Fontaine Santé domine le marché du hummus. Leur offre est de plus en plus diversifiée. Outre leur gamme biologique (qui se décline en 4 saveurs), cette entreprise québécoise qui a le vent dans les voiles innove avec un guacamole classique. Chaque portion de 30 g (2 c. à soupe) apporte 40 calories, 3 g de lipides et 70 mg de sodium. On aime aussi la liste d’ingrédients épurée, une signature de l’entreprise : Avocat hass, tomate, oignon, jus de citron, jalapeno, coriandre, sel. Pour ajouter de la variété, on apprécie beaucoup les hummus à base d’edamame, lentilles rouges, haricots noirs et haricots blancs. Une autre belle innovation !

Photo courtoisie Summer Fresh présente un tzatziki au yogourt qui apporte 40 calories, 3 g de lipides et seulement 45 mg de sodium par portion de 30 g. C’est la moins salée des tzatziki analysées. On aime ! La liste d’ingrédients est aussi dépourvue d’additifs alimentaires.

Photo courtoisie Le Choix du Président propose une trempette originale aux noix de cajou. Une belle option pour les personnes qui souhaitent une texture onctueuse sans produits laitiers. Offerte en trois saveurs (originale, concombre et aneth, poivron rouge rôti), la plus intéressante des trois est celle au poivron rouge qui apporte 50 calories, 4 g de lipides et 80 mg de sodium par portion.

Photos courtoisie Natrel a beaucoup diversifié son offre cette année. C’est notamment le cas des trempettes fouettées à base de fromage cottage. La trempette est considérablement moins grasse et plus protéinée que les trempettes régulières à base de fromage à la crème. Avec 25 calories, 0,5 g de lipides et 3 g de protéines, la trempette fouettée est vraiment intéressante. Elle est cependant plus salée que nos choix précédents avec 150 mg de sodium. Les saveurs nature, ciboulette et ail ainsi que poivrons rouges rôtis sont offertes. www.natrel.ca