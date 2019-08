Une collaboration fructueuse pour Marcel Granollers et Horacio Zeballos

Disputant un tout premier tournoi ensemble, l’Espagnol Marcel Granollers et l’Argentin Horacio Zeballos ont vaincu les Néerlandais Robin Haase et Wesley Koolhof en deux manches identiques de 7-5, dimanche à Montréal, à l’occasion de la finale de double de la Coupe Rogers.

Granollers et Zeballos, 35e et 19e au monde en double, ont été très opportunistes dans cette rencontre. En effet, ils ont réussi le bris lors du 12e et dernier jeu de chaque manche. L'un ou l'autre des sets étaient d'ailleurs en jeu lors de chaque balle de bris qu'ils ont obtenue.

«C’est notre premier tournoi ensemble. On se connaît depuis un moment et nous avons bien apprécié cette semaine, a dit Granollers, selon le site officiel de l’ATP. Je crois que nous avons disputé un grand tournoi et j’espère pouvoir jouer encore avec lui.»

Tombeurs de Denis Shapovalov et de Rohan Bopanna en demi-finale, Haase et Koolhof, respectivement 23e et 33e raquettes mondiales, avaient également écarté les favoris colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah au premier tour.