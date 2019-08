Une victoire pour Danault au Boot Camp

Yanni Gourde, Philip Danault, Steve Bernier, Thomas Chabot, William Pelletier, Alex Belzile, Jakob Pelletier, Mark Barberio, Charle-Édouard d’Astous, Kevin Poulin, Tristan Bérubé et Radko Gudas en ont mis plein la vue samedi soir sur la glace du PEPS de l’Université Laval pour enlever les honneurs de la huitième édition du Boot Camp avec leur équipe Groupe Investors contre celle de Benny & Co de Sean Couturier, Anthony Beauvillier et Samuel Girard.

Auteur de huit buts et sept aides en cinq parties seulement, Gourde, un attaquant du Lightning de Tampa Bay, a été nommé joueur le plus utile du tournoi.

Le Boot Camp sert de préparation aux hockeyeurs de la LNH et à ceux appartenant à des équipes de LNH en vue de la nouvelle saison qui cogne à nos portes. Ils ont été une soixantaine au total à prendre part à ces deux journées intensives de hockey, vendredi et samedi.