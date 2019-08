«Big Maple» aura son mot à dire

En excellente position pour participer aux éliminatoires du baseball majeur, les Yankees devront compter sur une excellente rotation de partants pour espérer progresser jusqu’à la Série mondiale. Parmi les lanceurs de la formation new-yorkaise, le Canadien James Paxton pourrait avoir son mot à dire dans le parcours de son équipe.

Âgé de 30 ans, Paxton en est à sa première saison avec les Yankees, lui qui avait précédemment porté les couleurs des Mariners de Seattle depuis ses débuts dans le baseball majeur, en 2014.

Ayant éprouvé sa part de difficultés en juin et en juillet, celui qu’on surnomme «Big Maple» va beaucoup mieux récemment.

Paxton, qui en était en action dans le premier match d’un programme double face aux Orioles de Baltimore lundi, a enregistré une troisième victoire en autant de départs depuis le début du mois d’août. Lors de ces trois départs, le grand gaucher originaire de la Colombie-Britannique a maintenu une moyenne de points mérités de 2,89 tandis que l’adversaire a frappé pour ,182 contre lui.

Une première fois dans les séries?

Dans le gain de 8 à 5 face aux Orioles lundi après-midi, au Yankee Stadium, Paxton a cédé trois points en six manches. Il en a ainsi fait assez pour aider les Yankees à l’emporter, retirant au passage sept frappeurs sur des prises.

L’attaque des Yankees a pour sa part bien appuyé l’artilleur canadien en produisant quatre points en fin de première manche. Le joueur d’arrêt-court Didi Gregorius a alors frappé un circuit de trois points pour propulser son club vers l’avant.

Depuis ses débuts dans le baseball majeur, Paxton, qui cumule un dossier de 8-6 cette saison, n’a pris part à aucun match éliminatoire. Les Mariners n’ont jamais accédé aux séries durant le passage du Canadien. En fait, le club de Seattle n’a pas atteint les éliminatoires depuis leur championnat de la section Ouest de la Ligue américaine en 2001.

Au cours des saisons 2017 et 2018, Paxton a obtenu respectivement 12 et 11 victoires. Il pourrait donc engranger 10 victoires ou plus pour une troisième saison consécutive.