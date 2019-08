Des insulaires privés de soins

Depuis la mi-juillet, les départs de l’infirmier de l’île, en poste depuis 17 ans, n’ont pas été comblés par le CSSS de Montmagny-L’Islet quand le professionnel de la santé a dû s’absenter les week-ends du 20 juillet et du 3 août. Aucune relève n’a été prévue pendant ses vacances d’hier jusqu’au 18 août, soit la plus longue découverture que l’île ait connue récemment.

Cette nouvelle absence de premiers soins survient alors que la saison touristique bat son plein dans l’archipel. À son plus fort, la population de l’île double pratiquement.

Des dizaines de cyclistes se rendent quotidiennement sur les routes de L’Isle-aux-Grues et un tournoi de tirs au pigeon d’argile se tient le week-end prochain, ce qui devrait amener environ 80 tireurs et leurs armes à feu. « Il n’est jamais rien arrivé [au tournoi], mais une série de malchances, ça me fait peur. [...] À chaque découverture, il y a quelque chose qui arrive », prévient M. Gariépy qui évoque un épisode où trois personnes ont été frappées d’un coup de chaleur lors du week-end de découverture en juillet.