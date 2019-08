Don Waddell reste en Caroline

Sans entente depuis le 30 juin, Don Waddell a signé une prolongation de contrat de plusieurs années pour demeurer directeur général et président des Hurricanes de la Caroline, a annoncé l’organisation lundi.

Nommé DG par intérim en mars 2018, il a obtenu le poste sur une base permanente deux mois plus tard.

La saison dernière, il a aidé les Hurricanes à participer aux séries pour la première fois depuis 2009. La troupe de la Caroline a été éliminée en finale de l’Association de l’Est par les Bruins de Boston.

Waddell faisait d’ailleurs partie des finalistes au titre de DG de l’année dans la Ligue nationale de hockey, finalement remporté par Don Sweeney, des Bruins.

L’homme de 60 ans a aussi été directeur général des Thrashers d’Atlanta de 1998 à 2010.

«Le leadership et l’expérience de Don sont des qualités indispensables pour notre organisation, a dit le propriétaire des Hurricanes, Tom Dundon, dans un communiqué. Don et moi avons une bonne relation, et je lui fais confiance. Je suis excité à l’idée de continuer à construire une équipe digne d’un championnat avec lui.»

«Nous avons une organisation de grande classe, d’excellents partisans et une équipe capable de se battre pour la coupe Stanley», a pour sa part indiqué Waddell.

Avant de s’entendre avec les Hurricanes, Waddell aurait été interviewé pour le poste de DG du Wild du Minnesota, selon le site The Athletic.

Waddell a été occupé cet été, devant notamment égaler l’offre hostile déposée par le Canadien de Montréal à l’attaquant Sebastian Aho.