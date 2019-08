L’ambassadeur tunisien dénonce un «geste insensé»

En entrevue avec Le Journal, il parle d’un acte « insensé », « déplorable » et « terrible », qui est survenu en plus « à la veille d’une fête religieuse parmi les plus importantes, où les mots solidarité et rassemblement sont les premières choses auxquelles on pense », dit-il, en faisant référence au jour de l’Aïd El Kebir, une célébration de la première importance pour les musulmans. « Malheureusement, cet événement vient perturber ce moment de communion », regrette-t-il.