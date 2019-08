Les Nationals résistent

Les Nationals ont résisté à une remontée tardive des Reds de Cincinnati pour l’emporter 7 à 6, lundi à Washington.

Les visiteurs ont inscrit quatre points lors des deux derniers tours au bâton. Aristides Aquino (deux points) et Phillip Ervin (un point) ont frappé des circuits, tandis que le Canadien Joey Votto a poussé Jose Iglesias vers la plaque avec un double.

Jesse Winker a également expédié une balle dans les gradins dans la défaite, à l’occasion du tout premier lancer du match par le partant des Nationals Erick Fedde (3-2).

Bien qu’il ait rapidement cédé face aux lanceurs des Reds, Fedde (3-2) a signé la victoire, lui qui a permis deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Pour sa part, Sean Doolittle a réussi un 27e sauvetage, donnant malgré tout deux points lors de la manche ultime. Anthony DeSclafani (7-7) a subi la défaite.

Matt Adams et Trea Turner ont également étiré les bras pour les vainqueurs. Turner a été particulièrement productif, lui qui a été à l’origine de quatre points.

Les Nationals tenteront de remporter un troisième match de suite à l’occasion du deuxième duel de cette série qui en compte trois, mardi.