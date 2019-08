Proxénétisme : il appelle la police et se fait arrêter

Un proxénète allégué qui s’occupait aussi de la sécurité d’une école secondaire de Montréal-Nord aurait lui-même appelé les policiers pour dénoncer des gestes violents de sa victime alléguée, sans se douter que c’est lui qui se ferait arrêter.

«Il a appelé le 911 en disant qu’elle était violente et que si [la police] ne faisait rien, il allait lui faire pareil», a témoigné un policier ce lundi, au palais de justice de Montréal, afin d’expliquer comment Denis Désiré avait été arrêté.

Depuis ce matin, l’homme de 45 ans subit son procès pour proxénétisme, publicité pour des services sexuels et d’avoir obtenu des avantages provenant de services sexuels, entre autres. S’il est déclaré coupable, il risque jusqu’à 14 années d’incarcération. Son arrestation l’année passée avait causé une onde de choc à Montréal-Nord, considérant qu’il était responsable de la sécurité à l’école secondaire Calixa-Lavallée et qu’il avait aussi cofondé un organisme venant en aide aux jeunes de Montréal-Nord.

La victime alléguée, dont l’identité est protégée par un interdit de publication, n’était toutefois pas une élève de l’école.

Étranglée

Mais parallèlement à ces activités, Désiré aurait aussi été un proxénète par moments violent. En mars 2018, il aurait d’ailleurs tenté d’étrangler sa victime à la suite d’une dispute. Pourtant, c’est Désiré qui a appelé les policiers, deux fois plutôt qu’une.

«L’information qu’on avait, c’est que madame aurait brisé des vitres de la voiture de monsieur, mais que ce dernier ne voulait pas porter plainte», a témoigné un policier.

En discutant avec les témoins, les policiers auraient toutefois reçu de l’information voulant que Désiré aurait lui aussi posé des gestes violents, ce qui a justifié son arrestation. Par la suite l’escouade de la répression du proxénétisme et de traite de personnes de la police de Montréal est intervenue dans l’affaire.

Peu coopérative

Un des enquêteurs s’est toutefois buté à la réticence de la victime alléguée, qui s’est montrée peu coopérative. En plus de ne pas vouloir porter plainte, elle ne voulait pas non plus que la police se rende dans le logement où elle aurait été étranglée.

Lors du contre-interrogatoire, l’enquêteur a expliqué que la victime a affirmé que c’est elle qui contactait les clients, et non Désiré.

«Elle a quitté le Centre opérationnel en service de transport pour danseuses nues», a ajouté l’enquêteur.

Le procès, qui est prévu pour sept jours, se poursuit devant le juge Pierre Labelle. Désiré est défendu par les avocats Roucha Oshriyeh et Serge Lamontagne, tandis que le procureur Pascal Dostaler officie pour la Couronne.

Une fois les témoignages policiers terminés, ce sera à la victime de raconter sa version des faits.