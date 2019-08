Record d’affluence pour le Palais des congrès de Montréal

MONTRÉAL | Le Palais des congrès de Montréal estime à près de 215 millions $ les retombées économiques générées par les diverses activités tenues au cours de sa dernière année financière, et qui ont accueilli un nombre record de participants.

«Ce résultat remarquable surpasse de 11 % les retombées moyennes depuis l'agrandissement de 2002», a indiqué le Palais des congrès de Montréal dans un communiqué, lundi.

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars dernier, le Palais a accueilli 353 évènements et un nombre record de 909 000 participations qui ont réservé plus de 142 000 nuitées dans les hôtels du Grand Montréal.

«Cette affluence inégalée correspond à une augmentation de 2,8 % par rapport au record précédent», précise-t-on.

Quant au nombre de nuitées, il a augmenté de 17,4 % par rapport à l’an dernier.

À eux seuls, les 36 congrès nationaux et internationaux qui se sont tenus au Palais durant l'année ont permis de générer près de 35 millions $ en retombées économiques pour Montréal et le Québec.