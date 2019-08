S’initier au surf dans l’Nord

Il reste deux semaines pour s’initier au surf dans la piscine à vagues chauffée à Sommet Saint-Sauveur. La saison pourrait ensuite se poursuivre à Surf 117, au Centre de plein air L’Expérience boréale, à Sainte-Agathe-des-Monts.

Par temps plus frais et pour étirer la saison, il est toujours possible d’enfiler une combinaison isothermique, louée sur place.

Piscine à vagues

À raison de deux ou trois soirs par semaine, les séances d’initiation débutent dès la fermeture du parc aquatique où se trouve la piscine. Constantes, les vagues ne sont pas bien hautes, mais juste correctes pour débuter.

Quand on réussit à se tenir debout sur la planche, on peut tout de même surfer sur une distance de 15 mètres. Certains enfants y arrivent assez aisément. Parmi les débutants se trouvent des individus visiblement sportifs, et d’autres moins.

Le principe rappelle le surf en océan. On remonte le courant avec ses bras, le ventre sur la planche, puis on se tourne pour prendre la vague. L’instructeur vous donne une petite poussée pour prendre un peu de vitesse.

Bon à savoir

Faut-il être téméraire pour essayer ? Vraiment pas. La profondeur à partir de l’entrée « plage » est graduelle, permettant de marcher la plupart du temps. On exige tout de même que les participants sachent nager.

De plus, les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent dans l’eau. Plusieurs sauveteurs sont en poste.

À souligner : un groupe peut réserver la piscine à vagues pour des cours de surf entre collègues ou amis. Après le travail ou un samedi soir, ce n’est pas banal.

En ce qui concerne Surf 117, il restait quelques détails à peaufiner au début d’août. Veuillez vérifier les dates d’ouverture avant de vous y rendre.

En bref

Avec la boutique Axis à Saint-Sauveur : jusqu’au 29 août

Tarif : 60 $ (combinaison en sus)

60 $ (combinaison en sus) Durée : une heure et demie

une heure et demie axisboutique.com

surf117.ca

D’autres idées pour le week-end

En vélo électrique à Sainte-Adèle

La boutique Espresso Sports loue des vélos électriques à la gare de Mont-Rolland, au parc linéaire Le P’tit Train du Nord. Tarifs : 50 $ par demi-journée.

Un chalet au bord de l’eau

À Saint-Zénon, dans Lanaudière, la Pourvoirie Trudeau loue des chalets, embarcations incluses, pour 120 $ à 200 $ par jour. Quai privé et sans voisins.

Au sujet du RécréoParc

Contrairement à ce qui était écrit récemment, il n’y a pas de location de kayaks ni de planches­ à pagaie. Mais on peut y mouiller notre embarcation.