Un jour à la fois

La 24e Journée de la Sérénité, au profit de la Villa Ignatia, se tient aujourd’hui, à compter de 11 h, au club de golf Royal Québec de Boischatel.

François Audet, président des Résidences du Groupe Patrimoine, a accepté d’assumer la présidence d’honneur de la Journée alors qu’André Pelchat, président du Groupe Immostar, est à nouveau président du comité organisateur de la Journée (golf et spectacle). Le chanteur Éric Lapointe (s’il est remis de sa laryngite) et ses invités – la chanteuse Pascale Picard, l’humoriste Sylvain Larocque, de l’ex-footballeur Étienne Boulay, auteur du livre Le parcours d’un battant – seront sur place. Depuis son ouverture en 1984, plus de 10 000 personnes ont frappé à la porte de la Villa Ignatia pour surmonter leurs problèmes de dépendance à l’alcool ou aux drogues. Vous pouvez faire un don sur le www.villaignatia.com.

Hommage mérité

Photo courtoisie

Les membres du groupe Les Dragons, du club de golf La Tempête, ont tenu récemment à féliciter un de leurs membres, Michel Verreault, pour son intronisation, en avril dernier, à l’Ordre des Grands Québécois. M. Verreault a toujours été très impliqué dans la région de Québec et principalement avec La Fondation CERVO à titre de président du conseil d’administration. Souvenons-nous que Michel Verreault et sa famille avaient fait, en 2018, un don de 1 M$ dédié à la recherche sur le cerveau, soit le don le plus important, provenant d’un donateur individuel, dans l’histoire de la Fondation CERVO. Sur la photo de la remise d’une plaque, de gauche à droite : Denis Lefrançois, Groupe Theetge ; Michel Verreault, Fondation CERVO ; et Claude Taillefer, Kia Lévis, portant fièrement leurs gilets des Dragons.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Le 7 juillet dernier, parents et amis de François Grégoire et Anne-Marie Lehouillier (photo), de Sainte-Hénédine, se sont réunis pour souligner le 60e anniversaire de mariage du couple. Respectivement natifs de Sainte-Hénédine et Sainte-Marguerite, ils se sont mariés le 22 août 1959 à la basilique-cathédrale Notre-Dame-de-Québec. Bravo.

Avec le Blizzard

Photo courtoisie

Bravo à Jean-François Savage (photo) qui vient de se joindre au club de hockey du Blizzard du Séminaire Saint-François (Midget AAA) à titre d’entraîneur adjoint. Jeff (pour les intimes) possède déjà une longue feuille de route tant au niveau de l’enseignement qu’au niveau de la glace à titre de joueur. Il a évolué dans les niveaux Midget AAA, Junior AAA, Junior Majeur et pendant 7 ans en Europe (Bordeaux) en D1 et, plus récemment, il était l’entraîneur-chef de l’Arsenal M16 de l’Académie St-Louis. Il complétera ainsi le personnel d’entraîneurs du Blizzard composé de Frédéric Parent, Éric Lavigne et François D’Amours.

Bonne fête

Photo courtoisie

Alain Picard (photo), de Wendake, a 70 ans aujourd’hui. Puisqu’il est un fidèle lecteur du Journal de Québec, et plus particulièrement de ma chronique, sa femme Marielle ne voulait pas rater l’occasion de souligner cet anniversaire. Bonne fête, M. Picard.

Anniversaires

Photo courtoisie

Patrick Dom (photo), directeur général du Tournoi pee-wee de Québec, 53 ans... Dany Poulin (Dan Pou), journaliste sportif au FM 93... Hayley Wickenheiser, directrice adjointe au développement des joueurs pour les Maple Leafs de Toronto (LNH), 41 ans... Pete Sampras, joueur de tennis professionnel américain (de 1988 à 2002), 48 ans... François Hollande, 24e président de la République française (de 2012 à 2017), 65 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 août 1999. Jean Drapeau, 83 ans, maire de Montréal pendant 29 ans... 2017. Bryan Murray, 74 ans, ancien directeur général et entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey (Ottawa)... 2015. Marcel Fontaine, 67 ans, véritable pionnier des courses de motoneige et membre du Panthéon du Grand Prix de Valcourt... 2014. Lauren Bacall, 89 ans, actrice américaine de cinéma... 2013. Jordan Boyd, 16 ans, un espoir du Titan d’Acadie-Bathurst de la LHJMQ.