Une Hyundai Accent de 500 000 km, ça existe!

Même si certains modèles s’avèrent plus fiable que d’autre, la clé de la longévité d’un véhicule réside dans son entretien.

En entrevue avec Antoine Joubert et Germain Goyer dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio, André Gamelin, propriétaires de Pièces d’auto Super, racontait posséder quelques Hyundai Accent dont l’odomètre affiche un kilométrage particulièrement élevé.

Ces voitures servant à la livraison de pièces automobiles, elles sont constamment sur la route. M. Gamelin nous confiant que certaines de ses Accent, de troisième génération, avaient parcouru plus d’un demi-million de kilomètres.

Quant à ses Accent de quatrième génération, certaines approchent déjà les 300 000 kilomètres.

Qui plus est, ces voitures sont conduites et malmenées par des chauffeurs différents, et ce, à tous les jours.

Pour M. Gamelin, le secret est simple puisque «l’entretien est fait avec rigueur» et «si tu fais un antirouille [...] tu peux t’en sortir avec un petit coût dans la vie».

Il a également profité de son passage au micro pour fournir aux consommateurs quelques trucs précieux liés au liquide lave-glace, aux essuie-glaces de même qu’au niveau idéal de carburant dans le réservoir de votre voiture.

