Vendre ou agrandir sa maison?

La décision n’est pas évidente, à tel point que plusieurs émissions de téléréalité en ont repris le concept. Le téléspectateur assiste à la mise en scène suivante : une famille, dont la demeure actuelle ne convient plus, doit choisir entre vendre sa maison pour en acquérir une plus spacieuse et mieux adaptée parmi celles qu’on lui propose, ou reprendre sa demeure qui vient tout juste d’être rénovée, embellie et souvent agrandie par l’équipe de production.