LAPOINTE, Soeur Solanges



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 août 2019, à l'âge de 86 ans et 11 mois, dont 67 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Solanges Lapointe (en religion Soeur Céline-de-Sainte-Thérèse), fille de feu dame Camille Dubé et de feu Napoléon Lapointe. Elle était native de Saint-Honoré-de-Shenley, Qc. Elle laisse dans le deuil les membres sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. De sa famille, elle était la soeur de : feu Marie-Ange Lapointe (feu Henri Latulipe), feu Léopold Lapointe (feu Éliane Rouleau), feu Cécile Lapointe (feu Lucien Grenier), feu Paul-Eugène Lapointe (Simone Boulé), feu Lucie Lapointe (feu Gérard Boulet), feu Marcel Lapointe (feu Alice Lapointe), feu Thérèse Lapointe, feu Joseph Lapointe (feu Madeleine Poulin), feu Fernand Lapointe (Georgette Martin), Monique Lapointe s.c.s.l., Roland Lapointe (feu Thérèse Leriche), feu Candide Lapointe s.c.s.l., feu Céline Lapointe (Fernand Mercier). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(es). La défunte sera exposée à lade 9h à 11h et de 12h30 à 14h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, sous la direction du