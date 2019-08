Bebe Rexha trop vieille pour être sexy? Elle répond avec une photo en sous-vêtements

La chanteuse pop Bebe Rexha s’est de nouveau tournée vers les réseaux sociaux pour dénoncer le milieu de la musique. Cette fois, elle affirme qu’un homme de l’industrie lui aurait dit qu’elle était «trop vieille pour être sexy».

Bebe Rexha aura 30 ans le 30 août prochain et selon au moins une personne de l’industrie, cet âge ne rime plus avec une image de chanteuse «sexy». Une vision que ne partage pas la principale intéressée, qui a publié lundi une photo en noir et blanc d’elle en sous-vêtements.

«Je me suis récemment fait dire par un représentant masculin de l’industrie musicale que j’étais devenue trop vieille et que mon image était “confuse”, commence Rexha dans son message. Parce que... je suis une chanteuse et je publie des photos sexy sur Instagram et que ce n’est pas ce que des chanteuses devraient faire, surtout pas à mon âge. J’ai 29 ans.»

L’interprète des succès Say My Name, Meant to Be et Me, Myself and I poursuit sa tirade contre l’industrie en remettant en question le double standard de beauté qui prévaut pour les femmes et les hommes.

«Je suis épuisée de voir les femmes être étiquetées comme des vielles peaux lorsqu’elles avancent en âge et de voir les hommes être étiquetés comme sexy lorsqu’ils sont plus vieux», écrit-elle.

L’artiste ajoute qu’elle n’a pas peur d’avoir 30 ans, qu’elle ne mentira pas à propos de son âge et qu’elle ne chantera pas des chansons qui sonnent «plus jeune» simplement pour connaître plus de succès.

La publication a rapidement raflé un million de mentions «j’aime», attirant l’attention de nombreuses vedettes venues en appui à la chanteuse. «Envoie-les se faire voir. Les 29 ans en force», a écrit Taylor Swift en commentaire, suivie de près par Rita Ora, qui n’est pas loin de souffler ses 29 bougies. «Tu es belle et deviens plus sexy avec l’âge et ton talent parle de lui-même. Continue à suivre tes propres règles», a écrit la chanteuse.

Ce n’est pas la première fois que Bebe Rexha se tourne vers Instagram pour dénoncer le star-système. En janvier dernier, la chanteuse avait écorché le milieu de la mode lorsqu’elle avait déclaré que des designers avaient refusé de l’habiller en vue du gala des Grammys parce qu’elle était «trop grosse».