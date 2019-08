CBS et Viacom annoncent leur fusion pour créer un géant mondial du divertissement

NEW YORK | Les groupes américains Viacom et CBS ont annoncé mardi leur fusion, créant un des tous premiers groupes mondiaux du cinéma et de la télévision au chiffre d’affaires de 28 milliards de dollars, selon un communiqué conjoint.

La fusion, qui se fera par échange d’actions, donne naissance à ViacomCBS, qui «occupe des positions de leader aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et en Asie», souligne le communiqué, et notamment le premier groupe de télévision aux États-Unis, par diffusion hertzienne ou câblée et comprendra aussi les studios de cinémas Paramount.

