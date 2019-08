La mode en plein air

Vous aimez le plein air et vous ne voulez surtout pas ressembler à un garde forestier tout habillé en beige ? Sachez que, plus que jamais, on trouve des vêtements techniques qui ont du style !

Que ce soit pour une balade en forêt, du camping en famille ou encore pour gravir une montagne, les vêtements de plein air sont tout sauf monotones. Ça donne envie de partir à l’aventure.

Enfin, on ose les couleurs à la mode tant chez l’homme que chez la femme, et ça fait du bien. Les teintes de bleu sarcelle, rouille, orangé, et même de lilas et de rose s’agencent harmonieusement avec les teintes naturelles comme le kaki, le beige, le marine et le noir.

C’est fou comme les matières synthétiques ont évolué, elles peuvent maintenant vous protéger à la fois du soleil avec une protection UV, et des moustiques avec un tissage très serré. Sans compter que les matières sont respirantes et anti-microbes.

Pour les randonnées estivales, on préfère les tissus très légers qui laissent passer l’air et on porte un chapeau pour se protéger du soleil, mais aussi des insolations.

S’habiller en pelure d’oignon

C’est simple, il faut être prêt à toute éventualité lorsque l’on entreprend une randonnée. Surtout en montagne, la météo peut vite changer, selon l’altitude. Pour le haut, on porte une couche de base qui laisse passer la transpiration et sèche rapidement et on apporte, au cas où, un coupe-vent à l’épreuve de l’eau. Les shorts et les jupes shorts sont parfaits pour la saison, mais il faut quand même porter du long dans les lieux où l’on indique la présence de tiques. Heureusement, plusieurs marques ont conçu des pantalons et des chemises dans des matières ultralégères et extensibles. Aux pieds, le confort prime, et inutile de vous dire que vous devez « casser » vos chaussures en les portant plusieurs fois avant de faire une randonnée.

Randonnée estivale Photo Chantal Poirier