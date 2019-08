Le monde choral

La grande région de Québec compte plusieurs chorales et groupes de musique qui sont en pleine période de recrutement.

Le Groupe Rythmoson, qui existe depuis plus de 50 ans, est composé d’une trentaine d’hommes et de femmes de 18 ans et plus ayant une passion commune pour la musique, la danse, le spectacle. Des auditions auront lieu le mardi 20 août à 19 h à l’école des Hauts-Clochers, pavillon Notre-Dame, au 1591, rue Notre-Dame à L’Ancienne-Lorette.

Renseignements : www.rythmoson.com (section recrutement).

Étoile montante

Photo courtoisie

Le club Les Communicateurs de Québec m’annonce qu’il a obtenu pour l’année 2018-2019 le statut de « club remarquable du président » décerné par Toastmasters International. Cette distinction souligne la bonne administration du club, son recrutement efficace ainsi que la progression de ses membres (certifications obtenues). Le club s’est également vu décerner le ruban « étoile montante » par l’organisation internationale, récompensant son évolution des derniers mois. Le 10 septembre prochain, le club tient un évènement « portes ouvertes ». Renseignements : 418 681-3594. Sur la photo, Jean-Paul Dionne, actuel président du club Les Communicateurs de Québec, en compagnie de Léonce Boudreau, président en 2018-2019.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Marie-Marthe Labrecque et Raymond Poulin (photo), de l’arrondissement de Sainte-Foy à Québec, qui ont célébré récemment leurs noces de palissandre (65 ans de mariage). Ils se sont mariés à East-Broughton le 7 août 1954.

Golf Moisson Québec

Photo courtoisie

La 23e Classique de golf Moisson Québec, présentée par Exceldor, sera de retour le lundi 26 août dans les allées des deux parcours du club de golf Royal Québec de Boischatel sous la présidence d’honneur de René Proulx (photo), président-directeur général d’Exceldor. D’ailleurs depuis qu’il a accepté ce rôle (président d’honneur) en 2010, une somme totale de près de 1 410 000 $ a été amassée au profit de Moisson Québec. Renseignements : 418 682-5061.

Précieux souvenir

Photo courtoisie

Pierre Gauthier de Québec a profité de la présence du légendaire hockeyeur Bobby Hull, lors de l’évènement Pro-Am Gagné Bergeron, le 8 août dernier à Québec, pour immortaliser sa rencontre (photo) et faire autographier une rondelle qu’il conservera précieusement en compagnie de cette page du Journal de Québec. Pour les plus jeunes, Bobby Hull, maintenant âgé de 80 ans, a fait les belles heures des Blackhawks de Chicago (LNH) de 1957 à 1972, des Jets de Winnipeg de l’AMH (1972-1979), et a terminé sa carrière avec les Whalers de Hartford (LNH) en jouant 9 rencontres en 1980. Plusieurs dans la Ligue nationale de hockey le considèrent comme l’inventeur du lancer frappé.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alain Crête (photo), commentateur sportif à RDS, 61 ans... Jérôme Couture, finaliste de l’édition 2013 de l’émission La Voix, 35 ans... Claude Lussier, président de Plan de match communication et maniaque de golf, 64 ans... Patrick Carpentier, pilote automobile québécois, 48 ans... Shayne Corson, avec le Canadien de 1986 à 1992 et de 1996 à 2000, 53 ans... Dominic Laroche, ex-skieur acrobatique québécois de Lac-Beauport, courtier immobilier et animateur à Télé-Mag, 59 ans... Bobby Clarke de l’organisation des Flyers de Philadelphie, 70 ans... Michel Jasmin, ex-animateur de télévision, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 août 2018. Jim « The Anvil » Neidhart (photo), 63 ans, ancien lutteur de la World Wrestling Entertainment (WWE) (The Hart Foundation)... 2016. Kenny Baker, 81 ans, acteur britannique célèbre pour avoir incarné le petit robot R2-D2 dans le film La guerre des étoiles... 2015. Robert (Bob) Fillion, 95 ans, doyen des Anciens Canadiens, natif de Thetford Mines... 2014. James J. Schiro, 68 ans, homme d’affaires américain... 2013. Tompall Glaser, 79 ans, chanteur américain de country... 2011. Khadija Badouri, 66 ans, la mère de l’humoriste Rachid Badouri... 2009. Mgr Gilles Ouellet, 87 ans, archevêque émérite de Rimouski (Québec) depuis 1992... 2007. France Fortin, 75 ans, éditorialiste à Télé-4 à la fin des années 1960... 2007. Pierre Gaudreau, 62 ans, avocat de Québec... 2003. Pierre Touzin, 61 ans, directeur général d’Opération Enfant Soleil... 1992. Louise Arcand, 48 ans, lectrice du téléjournal à Radio-Canada.