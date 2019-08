Les libéraux s’inquiètent au sujet des programmes de jeux vidéo à l’école

QUÉBEC | L’opposition libérale presse le gouvernement québécois d’étudier les conséquences de l’introduction de programmes de jeux vidéo dans les écoles secondaires et des impacts des technologies sur les jeunes.

Le porte-parole libéral en matière de Santé, André Fortin, a indiqué mardi être déçu que le gouvernement Legault n’ait pas accepté sa demande de faire témoigner des experts sur le sujet.

Le député de Pontiac a, en effet, déposé fin juillet une demande de mandat d’initiative, un processus qui permettrait aux législateurs d’entendre des experts sur la question, et qui est restée lettre morte depuis.

«Il y a une réelle préoccupation des parents concernant les écrans. Nous voulons savoir quels sont les effets sur la santé de ces jeux. On ne parle pas de la violence, mais des possibles problèmes de dépendances, d’isolements, de santé. Le danger, c’est de mal encadrer les choses», a-t-il déclaré en mêlée de presse.

Dès septembre, plusieurs écoles québécoises vont offrir une «concentration compétitive en sport électronique», qui s’apparente à un programme de sport-études.

Or, selon l’opposition, il est difficile de lier jeux vidéo et sport. «Le sport, c’est la santé, les saines habitudes de vie, les jeux numériques associés à ça, j’ai de la difficulté. Pour moi, ce n’est pas du sport», a déclaré Enrico Ciccone, porte-parole libéral en matière de sports.

«On vit dans une ère de sédentarité, a-t-il ajouté, on doit faire bouger nos jeunes. On ne va pas me faire croire qu’après une journée de jeux vidéo à l’école, l’enfant ne sera pas tenté de retourner devant l’écran. On va trop vite avec ces programmes.»