Les têtes d’affiche de QUB radio reviennent en force

MONTRÉAL – À quelques semaines du début des classes, l’heure de la rentrée a aussi sonné pour les animateurs de QUB radio, la radio numérique de Québecor, qui retrouveront leur tribune habituelle le lundi 19 août prochain.

Du lundi au vendredi, Benoît Dutrizac, Richard Martineau et Mario Dumont seront toujours respectivement à la barre de «Dutrizac», de 6 h à 8 h, «Politiquement incorrect», de 8 h à 10 h, et «Le retour de Mario Dumont», de 15 h à 17 h.

Le rendez-vous de Jonathan Trudeau, maintenant coanimé avec Maude Boutet, de 10 h à 12 h, porte le nouveau nom de «Franchement dit».

Comme cet été, Geneviève Pettersen fera désormais cavalier seul à la barre des «Effrontées», qui conserve sa case horaire estivale de 13 h à 15 h,

Sophie Durocher continuera de clamer quotidiennement qu’«On n’est pas obligé d’être d’accord», de 12 h à 13 h.

Quant à Antoine Robitaille, il déménage dans la plage de 18 h 30 à 19 h 30 avec «Là-haut sur la colline».

«Nous sommes très heureux de compter sur le retour des animateurs qui ont fait le succès de notre radio numérique depuis son lancement, il y a neuf mois à peine», a souligné Jean-Nicolas Gagné, directeur général de QUB radio.

«Têtes enflées»

QUB fait aussi place à la nouveauté cet automne. En plus de demeurer l’acolyte de Mario Dumont en fin d’après-midi, Vincent Dessureault hérite d’une nouvelle émission, «Les têtes enflées». Il s’agit d’un jeu-questionnaire humoristique d’affaires publiques et culturelles mettant en scène trois panélistes choisis pour leur sens de la répartie, Richard Martineau, Vanessa Destiné et Master Bougaricci. On écoutera leurs échanges pimentés en semaine, de 17 h à 18 h, juste avant la retransmission du bulletin de TVA Nouvelles avec Pierre Bruneau.

Les diffusions audio de «Denis Lévesque» à LCN, «La Joute en rappel», «Mario Dumont» à LCN et des bulletins d’informations de TVA Nouvelles et LCN meubleront toujours les soirées de QUB radio.

Le samedi matin, Antoine Joubert et Germain Goyer restent au volant du «Guide de l’auto», tandis que François-David Bernier décortiquera encore les manchettes judiciaires à «Avocats à la barre».

QUB radio offre, en plus de sa programmation régulière linéaire, une panoplie de baladodiffusions traitant d’une foule de sujets. Récemment ajoutée à la collection, le balado «Pourquoi Julie?», de la journaliste Émilie Perreault, a d’ailleurs obtenu beaucoup de succès auprès du public. D’autres balados se grefferont aux titres déjà répertoriés sur QUB radio.

«Le succès de la série “Pourquoi Julie?” démontre l’immense potentiel des balados, et nous sommes fiers d’être un leader au Québec en création de contenu», a signalé Jean-Nicolas Gagné.

Sur mesure

Par ailleurs, QUB radio proposera, dès le 19 août, une nouvelle fonctionnalité baptisée «Dutrizac sur mesure», qui permettra aux auditeurs de bâtir l’émission du matin de leur choix, en fonction de leurs intérêts, en sélectionnant en priorité les segments qui les intéressent sur l’actualité, des entrevues de Félix Séguin, Caroline St-Hilaire, Mario Dumont, Rémi Nadeau et Anaïs Guertin-Lacroix, et les bulletins de nouvelles du jour présentés par Alexandre Dubé.

Ce nouvel outil sera accessible sur la page d’accueil de l’application QUB radio, qu’on peut télécharger sur Apple Store et Google Play. On peut aussi écouter QUB au www.qub.radio.