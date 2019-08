Quoi faire quand ta mère envahit ta vie?

La lettre de cette jeune femme de 38 ans qui se plaint que sa mère ruine sa vie parce qu’elle habite encore avec elle m’a horripilée. Je ne sais pas d’elle ou de sa mère, laquelle est la plus manipulatrice ? Lorsqu’on choisit consciemment de rester collée à sa mère plutôt que de prendre son envol et ses responsabilités d’adulte, qui doit-on blâmer sinon soi-même ? Comme cette fille profite en plus d’un logement gratuit et de l’argent que sa mère lui donne régulièrement, n’y aurait-il pas là une autre raison, plus ou moins consciente, de ne pas vouloir quitter sa vache à lait ? Arrêtez donc de toujours blâmer les mères.

Mère moi-même

Ces jeux-là se jouent toujours à deux. D’un côté il y a la mère qui ne veut pas voir l’oiseau quitter le nid et qui utilise tous les moyens à sa disposition pour le retenir. Et de l’autre il y a l’enfant influençable qui n’a jamais pris ses responsabilités faute d’en avoir développé les capacités.