Radio-Canada : Dany Meloul succédera à Dominique Chaloult

MONTRÉAL – Dany Meloul succédera à Dominique Chaloult à la direction générale de la Télévision de Radio-Canada, le 10 octobre prochain, a annoncé la société d’État, mardi.

Jusqu’ici en poste depuis octobre 2015 à la vice-présidence Programmation, Télévision de langue française chez Bell Média, Dany Meloul était responsable de la planification, des grilles, des acquisitions et du contenu original pour les chaînes Canal Vie, Canal D, Z, VRAK, Investigation, Super Écran et Cinépop.

Dans le passé, elle a également œuvré pour Astral Média, Transcontinental et Alcan. Elle a obtenu son baccalauréat intégré en droit civil et en « Common Law » de l’Université McGill en 1988 et est membre du Barreau du Québec et du New York Bar.

« Je suis très heureux que Dany ait accepté de relever ce nouveau défi avec nous, a déclaré Michel Bissonnette, vice-président principal de Radio-Canada. Très respectée dans le milieu, elle arrive chez nous forte d’une connaissance approfondie de l’industrie, dans un contexte où les modèles d’affaires sont bousculés par la concurrence accrue des géants du numérique et les habitudes changeantes des auditoires francophones. »

En tant que nouvelle directrice générale de la Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul aura le mandat d’appliquer le nouveau plan stratégique de Radio-Canada, qui comprend notamment le déploiement des contenus jeunesse, la croissance de Tou.tv, le rayonnement à l’international et les engagements en matière de diversité à la Télévision.

Dominique Chaloult, pour sa part, quittera l’antenne publique le 1er novembre, après avoir assuré la transition. Cette dernière avait annoncé son départ prochain de Radio-Canada à la mi-juin dernier, pour des raisons familiales, après cinq ans dans ses fonctions. Celle qui fut également directrice de la programmation de Télé-Québec de 2012 à 2014 continuera de collaborer avec Radio-Canada, à titre de consultante.