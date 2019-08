Son chien lui sauve la vie

DRUMMONDVILLE | Un sexagénaire malade qui dormait profondément à cause de sa médication a probablement eu la vie sauve grâce à son chien qui l’a réveillé juste à temps pour sortir de son logement en flammes.

« Il me léchait dans la face, il jappait. Il essayait de me réveiller [...] C’est le premier de mes chiens qui me sauve la vie », relate l’homme de 60 ans.