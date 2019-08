Un peloton relevé à la Coupe Canada Sani Marc

Quelque 133 golfeurs seront de passage au Club de golf Victoriaville pour tenter de remporter la Coupe Canada Sani Marc, à compter de jeudi. Le champion de la dernière édition Brendan Leonard sera du lot pour tenter de défendre son titre.

Parmi ses adversaires, il y aura Marc-Étienne Bussières, qui a terminé deuxième à deux reprises à Victoriaville. Il pourrait devenir le premier Québécois depuis Dave Lévesque, en 2010, à remporter cet événement.

«J’ai hâte que le tournoi commence, même si je n’ai pas joué trop souvent depuis le commencement de la saison à cause du travail, a-t-il dit, selon un communiqué. Mais j’arrive dans une bonne série de cinq tournois en six semaines, à commencer par celui de Coupe Canada.»

Bussières devrait donner du fil à retordre à ses rivaux, puisqu’il a toujours bien fait lors de ce tournoi. Outre ses deuxièmes positions, il a pointé aux cinquième et huitième échelons à ses deux autres participations.

«Le parcours de Victoriaville convient très bien à mon jeu. Et je suis très à l’aise sur ces verts qui sont ondulés», a-t-il fait valoir.

Le vice-champion de la Coupe Canada Sani Marc ne sera pas le seul représentant de la Belle Province en action. Yohann Benson, récent vainqueur de l’Invitation Bromont, sera également présent, tout comme Pierre-Alexandre Bédard, Sonny Michaud, Max Gilbert, Serge Thivièrge, Jean Laforce et Jean-Michel Paré.

Par ailleurs, plusieurs autres anciens champions seront de la partie, dont Lévesque. Oliver Tubb (2014) et Eric Hawerchuk (2016) tenteront également de répéter leurs exploits du passé. Mais Leonard souhaite plus que tout conserver son titre.

«C’est ma plus importante victoire chez les professionnels et j’encaisse mon plus gros chèque en tournoi», avait-il dit en recevant les grands honneurs, l’année dernière. «Je suis très content d’être de retour à Victoriaville pour y défendre mon titre, a-t-il ajouté cette année. J’espère jouer aussi bien que je l’avais fait en août dernier.»

David Morland IV, qui a joué les quatre rondes de l’Omnium britannique senior, tentera de jouer les trouble-fête. Par ailleurs, trois golfeuses ont confirmé leur présence, soit Robyn Doig, Noémie Paré et Sarah-Ève Rhéaume.

Le vainqueur mettra la main sur un chèque de 25 000 $ tiré d’une bourse globale de 125 000 $.