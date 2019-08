LAMONTAGNE, Jean



A l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 30 juillet 2019, est décédé paisiblement Jean Lamontagne, à l'âge de 83 ans, fils de feu Georges Lamontagne et de feu Marie-Ange Laberge.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, son épouse Nicolle Bernard, ses enfants: Katie (Patrick Simard) et Patrick (Julie Fortin) et ses quatre petits-enfants: Marilie et Alyss-Ann (leur père Jean-François Moisan), William et Laurianne. Il laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gaston (Cécile Dionne), Jacques (Denise Plante), feu Yvon (Denise Garceau), Louise (feu Clermont Picard), Suzanne, Pierre (Evelyne Giguère). Également, Claude Bernard (Lorraine Martin), Denis Bernard (Céline Labarre), Léna Bernard (Réjean Lemay), Christine Bernard (Marc Rhéaume), de même que plusieurs neveux et nièces, sans oublier plusieurs amis particulièrement Michel, Régis et Denis. La famille tient à souligner l'excellence du travail de tout le personnel soignant, tant à l'étage de la médecine interne qu'à l'unité des soins palliatifs, pour leur dévouement, leur respect et leur gentillesse à l'égard de notre époux et papa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8 tél. : 418-656-4999.